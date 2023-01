Stiri pe aceeasi tema

- Samsung Electronics anunța rezultatele studiului Samsung Pet Living din 2022 și ne arata in ce mod reușește creșterea numarului de proprietari de animale de companie in Europa sa ne modeleze alegerile in materie de tehnologie și interacțiunea cu tehnologia din casa. Mai mult de jumatate dintre persoanele…

- In luna decembrie 2022 Gral Medical a inceput construirea spitalului oncologic din Ploiesti, s-au obtinut autorizatiile si s-au stabilit toate detaliile privind termenele si inceperea activitatii. Pentru spitalul oncologic din Judetul Prahova bugetul de investitii va fi de 6.4 milioane Euro, ce va acoperi…

- Laboratoarele americane Moderna și Merck au anunțat rezultatele preliminare pozitive ale vaccinului ARN mesager contra melanomului, un tip de cancer de piele extrem de agresiv. In cadrul unui test pe un lot format din 150 de persoane afectate de melanom, administrarea vaccinului in același timp cu medicamentul…

- Imaginați-va o modalitate de a produce carne fara a sacrifica animale. In loc sa creasca animale in ferme, Uma Valeti, cardiolog și co-fondator al Upside Foods, a visat la o modalitate de a „crește” carnea intr-un centru de producție, prin cultivarea de celule animale.

- Rusia iși propune sa dezvolte tehnologia 6G super-rapida, sarind peste implementarea rețelelor 5G, in speranța de a realiza un salt generațional, scriu Andrei Soldatov și Irina Borogan intr-o analiza CEPA.