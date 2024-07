Stiri pe aceeasi tema

- Incident tragic in Brașov! Doua persoane au murit intr-o piscina din judet, iar anchetatorii incearca sa stabileasca exact ce s-a intamplat.„Azi-noapte, in jurul orei 00.00, am fost solicitati, prin intermediul unui apel la nr. unic 112, pentru a acorda primul ajutor pentru doua persoane electrocutate. Spre…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a clasat dosarul de omor, purtare abuziva si ultraj deschis in urma decesului lui Eduard Giosu, un tanar care a murit anul trecut, la scurt timp dupa ce a fost incatusat de Politie si ale carui rude reclama ca politistii au provocat decesul, informeaza News.ro.…

- Surse apropiate anchetei precizeaza ca exista confirmarea oficiala din partea Institutului de Medicina Legala cu privire la tragedia de la Cluj in urma careia au murit trei persoane: un fost director de banca și economist apreciat, Ovidiu Mureșan (46 de ani) și parinții sai.Aceasta varianta a fost vehiculata…

- Tragedie fara seaman in Cluj-Napoca, dupa ce membrii unei familii au fost gasiți, marți seara, decedați intr-o piscina. Cauza morții ar fi electrocutarea. Incidentul s-a petrecut pe strada Soporului, unde echipajele de urgența au intervenit rapid, dar, din pacate, nu au mai putut face nimic pentru a…

- Tatal omului de afaceri Adrian Sarbu a fost gasit, acum doua zile, inconstient, intr-o baza de agrement din Vulcan, avand o plaga la nivelul abdomenului, potrivit primelor informatii publicate de cotidianul.ro . Descoperirea a fost facuta de femeia de serviciu. Tatal mogulului era inconstient in baie.…

- Duminica seara poliția a fost sesizata prin SNUAU 112 ca pe raza localitații Salageni din comuna Dumbraveni s-a produs un accident de circulație, in urma caruia a rezultat decesul unei persoane si vatamarea corporala a alteia. Din verificari s-a stabilit ca la data de 12.05.2024, in jurul orei 20:30,…