Halucinant! Coaliție a agențiilor de medicamente din Europa. Covid-ul, scos vinovat de morțile subite Alarmate de faptul ca informațiile privind efectele adverse devastatoare ale vaccinului anti-Covid au razbatut dincolo de revistele medicale de prestigiu și au ajuns in spațiul public, autoritațile europene au publicat o declarație a Coaliției Internaționale a Autoritaților de Reglementare a Medicamentului (ICMRA). Documentul susține faptul ca virusul Covid, și nu vaccinul, este vinovat de toate […] The post Halucinant! Coaliție a agențiilor de medicamente din Europa. Covid-ul, scos vinovat de morțile subite first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

