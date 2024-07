Stiri pe aceeasi tema

- Dupa patru zile de investigații, principalul suspect in cazul uciderii medicului stomatolog din Republica Moldova a fost capturat și reținut pentru 24 de ore. Acesta este un barbat de 40 de ani din Braila, despre care procurorii afirma ca a avut nevoie de doar 33 de secunde pentru a-și executa planul.…

- Ministrul de interne, Catalin Predoiu, a declarat sambata seara, 20 iulie, ca ii felicita pe polițiștii care au rezolvat „dificilul caz de crima de la Braila” și l-au prins pe „autorul crimei”, deși acesta are deocamdata calitatea de suspect.„Felicit politistii judiciaristi si criminalisti care au rezolvat…

Polițiștii au reușit sa-l prinda pe barbatul care a ucis-o pe doctorița stomatolog din Braila. Potrivit surselor stiripesurse.ro, acesta ar avea 39 de ani și...

- Suspectul crimei comise marți, 16 iulie, la Braila a fost prins de polițiști sambata seara, 20 iulie, și a fost dus la audieri, au declarat surse apropiate anchetei pentru Libertatea.Poliția a fost anunțata marți seara, 16 iulie, printr-un apel la numarul de urgența 112, ca o femeie care avea urme de…

Crima s-a petrecut imediat dupa ce asistenta ar fi lasat-o singura pe femeie ca sa mearga la un magazin din apropiere. Cand s-a intors la cabinet,... Doctorița gasita moarta in cabinet dorea sa-și cumpere un pistol. Noi detalii in cazul crimei de la Braila