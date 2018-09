Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 22 ani din municipiul resedinta a fost retinut dupa ce l-a injunghiat mortal, cu un cutit, pe un alt tanar de aceeasi varsta, in timpul unui conflict spontan, se arata intr-un comunicat de presa transmis marti de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Giurgiu. "Politistii giurgiuveni…

- Polițiștii clujeni au reținut, apoi arestat preventiv, un barbat acuzat de comiterea infracțiunilor de tentativa la omor și violența în familie, dupa ce și-a agresat fiul pe fondul unui conflict spontan.”La data de 29 iulie a.c., un barbat a fost reținut de catre procurorul…

- Incidentul s-a petrecut in jurul orei 22, pe strada Banu Stepan din cartierul Mofleni. O femeie care traversa strada printr-un loc nepermis a fost lovita in plin de o masina. Femeia in varsta de 69 de ani a murit pe loc. Rudele femeii ajunse la fața locului s-au pierdut cu firea si l-au injunghiat…

- Cele patru persoane erau din Republica Moldova. Surse oficiale au informat ca este vorba despre doi baieti - unul in varsta de 8 ani si cel de-al doilea, de numai 2 ani si purtau centurile de siguranta. Parintii celor doi copii au, ambii, varsta de 29 de ani. Citeste si Accident grav in Buzau,…

- Un copil in varsta de 8 ani a fost adus in aceasta dupa amiaza cu ambulanta la spitalul municipal "Elena Beldiman" din Barlad, cu o plaga taiata in zona gatului. Potrivit Realitateadevaslui.net, minorul spune ca s a ales cu taietura dupa o cearta cu un prieten de aceeasi varsta. Medicii au constatat…

- Un taximetrist in varsta de 51 de ani, din Buzau, a fost protagonistul unui eveniment demn de cascadorii rasului. Ajuns acasa dupa program, acesta a dorit sa-și parcheze mașina dar, fiind sub influența alcoolului, a nimerit in peretele unui imobil din vecinatate. Evenimentul rutier s-a produs pe strada…