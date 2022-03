Halterofilul Nijat Rahimov a pierdut medalia de aur cucerită la JO de la Rio după ce a fost prins dopat Halterofilul kazah Nijat Rahimov, campion olimpic la JO de la Rio la categoria 77 de kilograme, a fost deposedat de medalie dupa ce a fost depistat poztiv. Totodata, el a primit o suspendare de opt ani din partea TAS, informeaza AFP, relateaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

