Stiri pe aceeasi tema

- In asteptarea deschiderii sezonului estival Foto anat.ro Proprietarii de hoteluri de pe litoral se pregatesc deja pentru deschiderea sezonului estival, preconizata la mijlocul lunii viitoare. Rezervarile s-au facut înca de anul trecut, mai ales în stațiunile consacrate, iar…

- Britanicul Max Mosley, presedinte al Federatiei internationale de automobilism (FIA) intre 1993 si 2009, sustine anularea sezonului 2020 de Formula 1 din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza DPA potrivit Agerpres. Primele noua curse ale sezonului de Formula 1 au fost anulate sau amanate si Max…

- Radu Valcan poate rasufla in sfarșit ușurat. Dupa doua saptamani de stat in autoizolare, indragitul prezentator de televiziune s-a intors acasa, la cei dragi. Iata care a fost primul lucru pe care l-a facut de cand a revenit in sanul familiei!

- Ghinion pentru un tanar buzoian intors din Franța in aceasta dimineața. Barbatul conducea un Opel pe Democrației, dinspre cimitir inspre policlinica 23 August, insa in intersecția cu Bulevardul Nicolae Titulescu nu a acordat prioritate unui autoturism Hyundai care se deplasa spre strada Transilvaniei.…

- Procurorii din toata tara au deschis, pana in prezent, 58 de dosare penale in care sunt efectuate cercetari fata de 87 de persoane care nu au respectat izolarea la domiciliu impusa de autoritati pentru a stopa raspandirea coronavirusului, potrivit Agerpres.

- Al doilea caz de imbolnavire cu COVID-19 a fost confirmat luni seara in judetul Ialomita. Autoritatile locale au precizat ca este vorba despre o femeie, in varsta de 54 de ani, venita din Italia si care se afla in centrul de carantina din Amara.

- Numarul cazurilor de coronavirus la nivel național a ajuns la 86, dupa ce, vineri seara, au fost testate “pozitiv” alte patru persoane din Timis. Sunt doi barbați și doua femei care sunt in carantina. Cu totii au venit din Italia. The post Noi cazuri de coronavirus in Timiș – patru persoane care s-au…

- Primul convoi cu vranceni, veniți din strainatate de teama coronavirusului, și care au ajuns in țara dupa intrarea in vigoare a noilor restricții impuse de autoritați, a intrat in carantina, aseara, la o locație stabilita in municipiul Focșani. Ei au fost insoțiți de polițiști și jandarmi. Din primele…