- Astazi sediul FRF va gazdui tragerea la sorti a optimilor de finala din Cupa Romaniei, editia 2021-2022. FRF a impartit cele 16 echipe calificate in optimi in doua urne valorice, acestea fiind urmatoarele: FCSB, Universitatea Craiova, FC Arges, Chindia Targoviste, ACSO Filiasi, Gaz Metan Medias, FC…

- Halterofilul roman Cristian Luca a cucerit nu mai putin de trei medalii de aur la Campionatele Europene de Tineret U23 desfasurate in Finlanda, la Rovaniemi. In limitele categoriei 55 kg, Luca a terminat pe primul loc la smuls, aruncat si total, cu 112 kg, 131 kg, respectiv 243 kg, informeaza Federatia…

- Sportivul român Cristian Luca a reușit sa câștige, duminica, la Campionatele Europene de haltere Under-23 de la Rovaniemi (Finlanda), trei medalii de aur la categoria 55 de kilograme.Luca s-a impus la smuls cu 112 kg, la aruncat a ocupat primul loc cu 131 kg, iar la total a iesit…

- Sportivii suceveni au dat din nou masura talentului lor la Campionatele Europene de Canotaj pentru tineret. Romania s-a clasat pe primul loc la competiția desfașurata la Kruszwica (Polonia), acolo unde „tricolorii” au cucerit cinci medalii de aur și alte cinci de argint. Printre protagoniști s-au aflat…

- Orașul polonez Kruszwica a gazduit, in aceste zile, Campionatele Europene de canotaj pentru sportivii cu varsta sub 23 de ani. Romania a cucerit 10 medalii, dintre 5 de aur și 5 de argint. Medaliile de aur au fost aduse de barca feminina de 4 plus unu rame, formata din Amalia Bucu, Larisa-Andreea Bogdan,…

- Sportivii romani - cadeți, juniori și U21 (tineret) - au obținut rezultate bune la Campionatele Europene de Karate EKF, care s-a desfașurat in Finlanda, la Tampere, in perioada 20 - 22 august, informeaza Ministerul Tineretului si Sportului. Pentru al treilea an consecutiv, tricolorii s-au comportat…

- Halterofila romana Lavinia Vinteleriu a cucerit trei medalii de argint la Campionatele Europene rezervate juniorilor Under-15 de la Ciechanow (Polonia). In limitele categoriei 49 kg, Lavinia Vinteleriu a ocupat locul secund la stilul smuls, cu 63 kg, la aruncat s-a clasat a doua, cu 80 kg, iar la total…

- Ziua și medalia, cam așa poate fi descrisa ultima perioada din viața lui David Popovici (16 ani), puștiul minune al natației romanești. Acesta a reușit sa obțina o medalie de aur pentru Romania la Campionatele Europene de la Roma, dupa ce s-a clasat pe primul loc in finala de 200 de metri liber. David…