- Romanian weightlifter Raluca Olaru won one gold and two silver medals on Monday in the women's 64 kg class of the sixth edition of the International Solidarity Weightlifting Championships in Tashkent, Uzbekistan, a Silver qualification event for the Tokyo 2020 Olympic Games, according to the Facebook…

- Sportiva romana Raluca Olaru a cucerit o medalie de aur si doua de argint, luni, la cat. 64 kg, in cadrul celei de-a sasea editii a concursului International Solidarity Weightlifting Championships, de la...

- Sportiva romana Elena Ramona Andries a ocupat locul 4 la cat. 49 kg, luni, la Cupa Mondiala de haltere de la Roma, competitie de calificare olimpica Silver Tokyo 2020 . Andries a fost a patra la stilul smuls, cu 82 kg, dupa ce a ratat o incercare la 80 kg. A terminat pe patru si la aruncat, cu 96 kg,…

- Sportiva romana Roxana Cocos a fost depistata pozitiva la Jocurile Olimpice de vara de la Londra, in 2012, in urma reanalizarii probelor prelevate, potrivit site-ului Federatiei Internationale de Haltere, si risca sa piarda medalia de argint cucerita la cat. 69 kg. Trei din cei patru halterofili…

- Sportiva romana Alexandra Anghel a ocupat locul al treilea al cat. 68 kg, vineri, la editia a 48-a a turneului de lupte libere ''Yasar Dogu'', de la Istanbul, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Lupte. Victoria a revenit cehoaicei Adela Hanzlickova, care…

- Presedintele Federatiei Romane de Haltere, Nicu Vlad, a declarat, pentru AGERPRES, ca Loredana Toma este sportiva anului in urma rezultatelor obtinute la competitiile importante din 2019, precizand ca de numele ei se leaga si sperantele pentru o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020.…

- Sportiva romana Cristina Simion, legitimata la CSA Steaua, a cucerit, sambata, medalia de aur la Campionatele Mondiale de alergare montana de la Villa de Angostura (Argentina), potrivit site-uului Federatiei Romane de Atletism. Cristina Simion a terminat prima cei 41,05 kilometri ai cursei, depasindu-le…