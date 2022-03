Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS) de la Lausanne a respins vineri cererea Federatiei ruse de fotbal de suspendare a sanctiunilor dictate de FIFA, intre care si excluderea selectionatei Rusiei de la barajul pentru calificarea la Cupa Mondiala 2022, in urma invaziei din Ucraina.

- Juniorul 1 Albert Margaritescu a devenit campion national la toate categoriile de varsta pana la seniori. Tanarul halterofil e un alt exemplu ca, in sport, aschia nu sare departe de trunchi. Tatal sau, Adrian Margaritescu, care il si pregateste alaturi de Mircea Rosu , a fost un halterofil de valoare,…

- Patinatoarea de origine rusa, Kamila Valieva, a declarat ca testul pozitiv pentru dopaj a reprezentat, de fapt, o confuzie. Sportiva a fost lasata sa concureze in continuare la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing. Kamila Valieva, testata pozitiv de dopaj Patinatoarea rusa Kamila Valieva a susținut…

- Americanul Rick DeMont, fost inotator, iși aminește cu amaraciune despre un scandal de dopaj de la Jocurile Olimpice din 1972, in care a fost implicat. Marturiile lui vin in contextul in care patinatoarea Kamila Valieva a fost subiectul principal intr-un astfel de scandal. Valieva a fost testata pozitiv…

- In ciuda unui test antidoping pozitiv, rusoaica Kamila Valieva (15 ani) a fost autorizata luni de catre Tribunalul de Arbitraj pentru Sport sa continue competitia la Jocurile Olimpice de la Beijing, informeaza lequipe.fr. Programul scurt al probei individuale feminine de patinaj artistic va avea loc…

- Patinatoarea rusa Kamila Valieva are dreptul de a continua sa participe la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, in ciuda unui test antidoping pozitiv, a anuntat, vineri, Comitetul Olimpic Rus (ROC). Valieva "are dreptul sa se antreneze si sa concureze fara restrictii, cu exceptia cazului…

- Fotbalistul Neymar, care a suferit o accidentare la glezna pe 28 noiembrie, a fost autorizat de Paris Saint-Germain sa-si continue recuperarea in Brazilia pana pe 9 ianuarie, insotit de membri ai staff-ului clubului francez, informeaza luni RMC Sport. Neymar s-a intors in Brazilia pentru a…