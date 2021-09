Halte CFR insalubre în București Incet dar sigur, haltele de tren din București risca sa devina adevarate focare de infecție in oraș. Asta, deși numarul trenurilor de pasageri care opresc in aceste stații a crescut in ultimii ani. Nu exista coșuri de gunoi, iar bancile sunt vechi și degradate. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

