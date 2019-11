Stiri pe aceeasi tema

- Golul a fost marcat de Batshuayi, in minutul 86. Centralul Ovidiu Hategan a fost ajutat de asistentii Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe, iar arbitru de rezerva a fost Sebastian Coltescu. Tot miercuri, in grupa G, Leipzig s-a impus in partida de pe teren propriu cu Zenit, scor 2-1, revenind de la…

- Dinamo joaca azi, de la 16.00, in Rusia, la Cehovskie Medvedi, in etapa a patra din Liga Campionilor la handbal masculin. Constantin Ștefan are pentru prima data in acest sezon tot lotul la dispoziție. Vedetele Imam Jamali, Jakov Vrankovici sau Amine Bannour au facut deplasarea in Rusia și sunt gata…

- Uniunea europeana de fotbal a anuntat marti ca orasul Sankt Petersburg va gazdui finala Ligii Campionilor din 2021, o premiera pentru fosta capitala imperiala rusa, a carei echipa fanion, Zenit, participa in mod regulat la cea mai importanta competitie continentala intercluburi. UEFA, al carei Comitet…

- Croatul Borna Coric si rusul Daniil Medvedev se vor confrunta in finala turneului ATP de tenis de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale in valoare de 1,18 milioane dolari. Sambata, in semifinale, Coric (15 ATP, favorit nr. 4) l-a invins in trei seturi, 3-6, 7-6 (5), 6-1,…

- ROMANIA SPANIA. Deniz Aytekin va fi ajutat de conationalii Eduard Beitinger, Rafael Foltyn si Tobias Stieler (al patrulea oficial). Observator va fi Zoran Petrovic (Serbia). Scandal la nationala Romaniei. Cosmin Contra, atacat violent: "Nu iti este, ba, rusine?" ROMANIA SPANIA. Deniz…

- Un incendiu izbucnit la bordul unei nave de croaziera la Sankt-Petersburg, al doilea oras ca marime din Rusia, s-a soldat joi dimineata cu moartea unui membru al echipajului, au relatat media de stat ruse, scrie agerpres.ro.

- Atacantul francez al echipei FC Barcelona, Ousmane Dembele, va fi indisponibil aproximativ cinci saptamâni, dupa ce s-a accidentat la coapsa stânga."Testele realizate au aratat ca Dembele a suferit o ruptura fibrilara la bicepsul femural de la coapsa stânga", a anuntat…

- FC Barcelona a anuntat, pe site-ul oficial, ca portarul Neto va fi indisponibil o perioada de sase pana la opt saptamani.Neto a fost operat cu succes, marti, la mana stanga. Brazilianul a suferit o fractura de scafoid la antrenamentul de luni. Jucatorul a fost achizitionat de…