Halsey vrea să devină avocat Halsey vrea sa aiba și back-up plan in cazul in care nu o sa faca muzica toata viața, așa ca s-a apucat sa invețe pentru a da examenul de barou. Nu știm exact de unde pasiunea subita a lui Halsey pentru a face dreptate, dar se pare ca este chitita sa profeseze in viitor. Halsey... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

