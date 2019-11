Creaturi ale noptii si zgomote infricosatoare pun stapanire pe Castelul Bran, in primul week-end din noiembrie. In 2 noiembrie 2019, incepand cu ora 19.00, la Castel va fi marcat Halloween-ul, la care sunt asteptati, ca in fiecare an, mii de petrecareti, care nu se tem de intuneric si nu se dau inapoi cand e vorba sa deguste bucate specific acestei sarbatori. In acest an, sunt disponibile mai multe optiuni, pentru a le da ocazia atat...