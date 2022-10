Stiri pe aceeasi tema

- Castelul Bran era aproape gata duminica la pranz de petrecerea de Halloween la care ar urma sa ajunga mai mulți miliardari și milionari americani. Locul a fost umplut cu decorațiuni de sarbatoare: de la dovleci la funii de usturoi, in timp ce in mijlocul curții a fost montata o scena. La ora 16.00,…

- Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a ales Romania pentru cateva zile. Este informația despre care vorbește, de sambata, toata suflarea de la noi din țara. Alaturi de el sunt și alți miliardari, dar și vedete de la Hollywood. Prima oprire a fost la o stana din Poiana Brașov, unde oaspeții de seama…

- Stupoare la Seul: In noaptea de 29 spre 30 octombrie, in capitala sud-coreeana s-a produs o ampla busculada la sarbatoarea de Halloween petrecuta intr-un cartier mic, Itaewon, cu strazi inguste și o multitudine de mici restaurante și alte buticuri.Potrivit poliției, aproape 100.000 de persoane, intre…

- Elon Musk si Angelina Jolie, in Romania, la o petrecere de Halloween la Bran Elon Musk va organiza maine seara o petrecere exclusivista de Halloween in Romania, la castelul Bran, cunoscut peste tot in lume drept ”castelul lui Dracula”. Cel mai bogat om din lume a inclus pe lista de invitați miliardari…

- Fantome, vrajitoare și monștrii infioratori sunt invitați cu toții la petrecerea de Halloween pentru copii, care va avea loc sambata, de la ora 12.00 pe strada Artei, numarul 3, la sediul Le&Le Games. „In sfarșit, a venit timpul mult așteptatei petreceri de Halloween. Va invitam sa va distrați, sa va…

- Zoo Bucov va avea un program special pe 28 octombrie. Halloween-ul va fi sarbatorit in avans, dupa lasarea intunericului, cu cei mai curajoși dintre mici ploieșteni. Copiii sunt așteptați la ora 18.00, la intrarea in Gradina Zoologica, pentru o seara "de groaza" la Zoo. Cei care vor raspunde…

- Salina Turda este taramul magic din adancul Transilvaniei. Salina Turda este printre cele mai spectaculoase atracții turistice din lume. Este subteranul pe care oamenii l-au creat intr-un mediu natural deosebit, in adancul Transilvaniei, sapand in sarea depusa dupa evaporarea marii care acoperea toata…

- Pe ce data pica Halloween in 2022. Cum se sarbatorește in Romania. Halloween-ul nu este o sarbatoare romaneasca, insa de ceva timp a ajuns sa fie celebrata și la noi in țara dupa anumite tradiții și obiceiuri. Sarbatoarea de origine celtica vine cu diferite obiceiuri și tradiții și romanii organizeaza…