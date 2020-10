Halloween 2020. Google si-a schimbat Doodle in cinstea sarbatorii Halloween

Stiri pe aceeasi tema

- De multi ani, tehnologia a fost pe val, companiile de profil ajungand sa inregistreze cifre de afaceri fabuloase la nivel mondial. Dispozitivele precum smartphone-uri si tablete, dar si toate serviciile online au devenit parte din viata noastra de zi cu zi, iar acestea sunt doar exemplele cele mai evidente.…

- Ceasurile se vor da inapoi cu o ora, iar ora 4:00 va deveni ora 3:00, astfel ca vom dormi cu o ora in plus. Va fi cea mai lunga zi din an, cu 25 de ore. Vosganian nu mai candideaza la parlamentare: Simt ca lumea politica de azi nu mi se potrivește In perioada orei de iarna, diferenta dintre ora…

- In mod tradițional, ca la fiecare mijloc de septembrie și in apropierea Anului Nou evreiesc ce urmeaza a fi sarbatorit la acest final de saptamana, in prezența Ambasadorului David Saranga, Președinte Onorific al Laude-Reut Board of Trustees, absolvenții promoției 2020 s-au reunit in Piața Leul Ierusalimului,…

- Dezvaluiri bomba peste Ocean, care risca sa arunce in aer sansele electorale ale presedintelui in functie. In inregistrari audio incluse in cartea jurnalistului Bob Woodward, Donald Trump recunoaste ca știa cat de mortal și de periculos este coronavirusul inca din luna februarie, cu multe saptamani…

- Din 22 septembrie, Muzeul Județean Buzau va gazdui cel mai important eveniment cultural al anului. Este vorba despre o expoziție de arta cu lucrari semnate de Salvador Dali, unul dintre cei mai excentrici artiști ai lumii. Expoziția ”Unexpected Dali” scoate in prim plan 150 de lucrari originale, care…

- Material de opinie de Alexandra Bunea-Oprișescu, Director Taxe, Adriana Neacșu, Manager Taxe, Bogdan Stana, Consultant Senior Taxe, Deloitte Romania Primele statistici privind impozitul pe profit realizate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica ( OCDE ) pe baza datelor furnizate de…

- Cei mai importanti 12 multimiliardari de pe Wall Street, printre care fondatorii companiilor Amazon, Microsoft si Facebook - Jeff Bezos, Bill Gates si respectiv Mark Zuckerberg -, au atins pentru prima data in istorie o avere insumata de 13 cifre, altfel spus peste o mie de miliarde de dolari, averile…

- Pandemia de coronavirus nu pare sa franeze, iar lista statelor afectate grav de infectarile cu noul tip de coronavirus este deschisa de Statele Unite ale Americii, cu peste 5 milioane de oameni care au trecut prin boala. Astfel, dupa ce Google a decis sa iși lase angajații sa lucreze de acasa pana anul…