- S-a nascut pe 20 iulie 1940, in satul Draxini, comuna Baluseni, judetul Botosani, de ziua Sfantului Ilie, si s-a savarsit din viata pe 7 ianuarie 1999, de ziua Sfantului Ioan Botezatorul.

- Mateja Kezman a surprins internetul prin look-ul sau, in mai multe imagini postate pe rețelele de socializare. Fotbalistul sarb, 41 de ani, și-a lasat barba și a albit considerabil. „E de nerecunoscut!” au exclamat microbiștii pe platformele online. +1 FOTO Kezman a evoluat, printre altele, la Partizan,…

- Campioana mondiala și europeana la tir, Bobana Momcilovic Velickovic, a murit la Belgrad. Avea 31 de ani și a suferit de complicații in urma nașterii. Suferea de preeclampsie, un sindrom...

- Premierul Ludovic Orban a declarat sambata ca, pana cand il va felicita pe presedintele Klaus Iohannis de ziua sa de nastere, "i-a urat deja La Multi Ani in gand", transmite Agerpres.Ludovic Orban a precizat in fata jurnalistilor prezenti la marcarea celor 30 de ani de la Mineriada din 13-15 iunie 1990…

- In ediția de duminica, New York Times a scris numele a 1.000 de americani, care au murit ca urmare a infecției cu noul coronavirus . Jurnaliștii au explicat ca foarte mulți dintre americani cred in teoria conspirației care spune ca noul coronavirus nu exista, iar pentru asta a fost nevoie de un demers…

- Imediat dupa acest incident, barbatul a fugit catre Long Island, dar a fost prins de oamenii legii. Acum, Thomas Sccully-Powers este acuzat de crima de gradul 2 și ar putea fi incarcerat pe viața. Thomas Scully-Powers si-a injunghiat mortal tatal, Dwight Powers, 72 de ani, joi dupa amiaza in orasul…