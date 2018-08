Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul I WTA, a castigat al 18-lea turneu din cariera, al treilea in acest an, al doilea la Montreal, dupa ce s-a impus, duminica, in finala Rogers Cup, cu scorul de 7-6 (6), 3-6, 6-4, in fata americancei Sloane Stephens, locul 3 WTA.

- Americanca Sloane Stephens (locul 3 WTA) a invins-o pe Elina Svitolina (Ucraina, 5 WTA), scor 6-3, 6-3, si s-a calificat in finala turneului de la Montreal, unde o va intalni pe Simona Halep, liderul ierarhiei feminine. Finala este programata de la ora 20.30.

