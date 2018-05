Halep, victorie lejera in primul meci la Madrid Open 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Coco Vandeweghe (16 WTA) isi continua parcursul impresionant la Stuttgart: dupa ce a eliminat-o pe campioana de la US Open, Sloane Stephens (9 WTA), si a trecut si de detinatoarea trofeului la Stuttgart, Laura Siegemund (100 WTA), americanca a avut un meci mai usor decat s-ar fi asteptat cu liderul…

- Simona are 22 de saptamani ca lider al tenisului feminin, cu cu 8.140 de puncte si cu un avans de 1.350 de puncte fata de daneza Caroline Wozniacki, clasata pe locul al doilea. Romanca a depasit-o pe Maria Sarapova in topul saptamanilor petrecute pe locul 1 in lume, rusoaica, cvintupla campioana de…

- Dupa victoria in fata croatei Petra Martic, Simona e in semifinale la Indian Wells si o va intalni din nou pe Naomi Osaka, japoneza care a invins-o surprinzator pe Karolina Pliskova. Anul trecut, Halep a eliminat-o pe Osaka la turneul de la Miami, in turul al doilea. Liderul mondial a vorbit despre…

- Simona se apropie tot mai mult de ultimul act al competitiei de pe taram american. Romanca aflata pe treapta 1 in clasamentul mondial a trecut, in meciul disputat in cursul noptii de miercuri spre joi, de croata Petra Martici, jucatoarea aflata pe locul 51 WTA. A fost o infruntare in care Halep a castigat…

- Desi multi ar fi crezut ca o asteapta o infruntare lejera, Halep nu a avut deloc o misiune usoara in meciul contra americancei Caroline Dolehide, a doua infruntare pe care a disputat-o la actuala editie a turneului Indian Wells. Desi fanii au avut emotii, vazand ca a inceput surprinzator de slab meciul…

- Simona le-a inlaturat fanilor orice emotie, la gandul ca accidentarea la glezna i-ar mai putea afecta, eventual, evolutia in primul meci jucat la Doha. Halep si-a invins cat se poate de clar adversara din turul 2 din cadrul turneului din Qatar, pe rusoaica Ekaterina Makarova. Infruntarea disputata in…

- Dupa ce participarea sa la acest turneu a fost incerta, din cauza accidentarii suferite la Australian Open si a faptului ca a asteptat sa vada daca, dupa recuperare, poate juca, Simona urmeaza sa intre pe teren, in aceasta dupa-amiaza. Halep va evalua direct in turul 2 al competitiei de la Doha, adversara…

- Chiar daca nu va juca, in week-end, la Fed Cup, Simona se afla alaturi de fetele din echipa Romaniei, la Cluj. Doar ca in timp ce Sorana, Irina, Ana si Raluca se pregatesc de meciurile contra team-ului canadian, Halep a mers la medic, pentru o procedura ale carei rezultate le va afla abia vineri. “Piciorul…