- Simona are un total de 43 de meciuri duse la capat, in 2021 si in 2020. Adica, mai putine partide comparativ cu 2019, ultimul an dinainte de pandemie si de inceputul problemelor fizice de care nu mai scapa.

- La „Western & Southern Open“, constanteanca de 29 de ani a simtit gustul victoriei pentru prima data dupa data de 2 mai. Atunci, a invins-o pe Saisai Zheng, la Madrid. Apoi, a trait o perioada de cosmar din cauza problemelor medicale de care, din pacate, pare ca nu scapa nici acum, la Cincinnati.

- Excluzand-o pe Simona, care e accidentata, Sorana Cirstea, Patricia Tig, Irina Begu si Ana Bogdan au refuzat sa mearga la Jocurile Olimpice pentru a-si dedica timpul si energia parcursului din circuitul feminin. Din pacate, nici aici nu produc cine stie ce rezultate.

- Sorana Cirstea s-a calificat, miercuri, in runda a doua a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut de britanica Samantha Murray Sharan cu 6-3, 6-3. Cirstea (31 ani, 45 WTA) a avut nevoie de o ora si 18 minute pentru a trece de Murray Sharan (33 ani, 230…

- Monica Niculescu a reusit sa acceada, vineri, pe tabloul principal de simplu al turneului pe iarba de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe Kristie Ahn (SUA) cu 7-5, 6-1, vineri, in ultima runda a calificarilor.

- La 27 de zile dupa ce s-a accidentat la Roma, unde a suferit o ruptura la gamba piciorului stang, fostul lider mondial a anuntat ca s-a inscris intr-o intrecere pe iarba, unde isi va regla jocul pentru Wimbledon 2021.

- Simona a ajuns la 70 de saptamani la rand pe podiumul mondial, ceea ce sporeste regretele ca va absenta de la al doilea Grand Slam al anului. Turneul parizian va porni la drum, incepand de astazi, cu partidele din calificari.

- Simona a anuntat ceea ce se vehicula deja de cateva zile: va sari peste French Open (30 mai - 13 iunie), ceea ce inseamna ca, dupa Roland Garros, poate suferi o cadere importanta in clasamentul mondial.