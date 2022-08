Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) a invins-o pe brazilianca Beatriz Haddad Maia (26 de ani, 24 WTA), 6-3, 2-6, 6-3, și a cucerit turneul de la Toronto. Sportiva din Romania va urca pe poziția a 6-a clasamentului mondial. Halep a cucerit al treilea titlu la Rogers Cup, denumirea competiției canadiene…

- Recordul stabilit de Simona Halep la Toronto. Fostul lider mondial joaca aproape de nivelul maxim in competiția din Canada. Romanca le-a spulberat in doar doua seturi pe toate cele trei adversare avute pana acum. In sferturi, Halep o va intalni pe Cori Gauff, intr-o partida ce va avea loc astazi, incepand…

- Serena Williams a fost eliminata in turul doi al turneului de la Toronto, de catre elvețianca Belinda Bencic. Jucatoarea de tenis a adunat de-a lungul carierei in tenis șase titluri la US Open.

- Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) o va intalni pe Shuai Zhang (33 de ani, 45 WTA) in turul 2 al turneului de la Toronto. Meciul Simona Halep - Shuai Zhang va avea loc de la ora 20:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe DigiSport 2. Simona Halep - Shuai Zhang, live de la 20:00 Meciul dintre…

- Americanca Serena Williams, 41 de ani in aceasta luna, a anunțat printr-o scrisoare deschisa pentru revista Vogue ca se retrage oficial din tenis, dupa ediția din acest an de la US Open, 29 august - 11 septembrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fostul numar 1 mondial și de șapte ori campioana de Grand Slam, Venus Williams, a primit un wild card pe tabloul principal, pentru turneul de tenis National Bank Open de la Toronto, unde va juca primul sau meci de simplu dupa aproape 12 luni, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi…

- Jucatoarele cehe de tenis Barbora Krejcikova si Katerina Siniakova au cucerit trofeul in proba de proba de dublu feminin a turneului de Mare Slem de la Wimbledon.Cele doua au invins in finala, cu 6 2, 6 4, cuplul compus din belgianca Elise Mertens si chinezoaica Shuai Zhang, cap de serie numarul 1,…

- Iga Swiatek (21 de ani, 1 WTA) a fost eliminata in turul III la Wimbledon 2022 de franțuzoaica Alize Cornet (32 de ani, 37 WTA), scor 4-6, 2-6. Seria de victorii consecutive s-a oprit la 37 in cazul liderului mondial! Iga Swiatek, marea favorita la caștigarea trofeului de la Wimbledon, a fost de nerecunoscut…