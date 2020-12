Simona Halep nu-și va putea apara anul acesta premiul de favorite a fanilor, caștigat trei ani la rand, intre 2017 și 2019. Asociatia Jucatoarelor profesioniste de Tenis (WTA) nu a mai nominalizat-o și in acest an pe jucatoarea romana de tenis, numarul doi mondial. Halep a fost favorita fanilor din circuitul WTA in 2017, 2018 si 2019, dar nu a mai fost nominalizata in 2020 de site-ul WTA. Cele patru candidate din acest an sunt poloneza Iga Swiatek, campioana de la Roland Garros, care anul trecut a pierdut in fata Simonei Halep batalia pentru titlul de numarul unu in inimile iubitorilor tenisului,…