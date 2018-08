Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep este noua campioana de la Rogers Cup, Montreal, dupa ce a reușit sîa o învinga pe americanca Sloane Stephens, ocupanta locului 3 WTA.Numarul 1 mondial și-a adjudecat victoria în trei seturi, cu scorul 7-6, 3-6, 6-2, într-un meci maraton, de doua ore…

- Taiwaneza Su-Wei Hsieh (32 de ani / 48 WTA) a eliminat-o pe Simona Halep in turul 3 de la Wimbledon, scor 3-6, 6-4, 7-5, și a dezvaluit ca publicul englez a fost cel care a impins-o spre cea mai mare victorie din cariera. "Prima victorie in fata unui numar unu mondial. E uimitor sa fiu aici si sa castig…

- Simona Halep și-a indeplinit visul de-a deveni campioana in cadrul unui turneu de Mare Șlem. Sambata, sportiva din Constanța a caștigat finala Roland Garros, dupa ce a invins-o pe Sloane Stephens. La scurt timp, șeful PSD, Liviu Dragnea a transmis un mesaj pentru tenismena noastra.

- Simona Halep este noua campioana de la Roland Garros, acesta fiind totodata primul sau titlu de Grand Slam din cariera, dupa ce a învins-o, sâmbata, pe americanca Sloane Stephens.Numarul 1 mondial s-a impus în fața adversarei sale, într-un meci istoric, cu…

- Victoria impresionanta a Simonei Halep in fața spaniolei Garbine Muguruza (scor 6-1, 6-4) este laudata de presa internaționala, care a remarcat prestația spectaculoasa a romancei și evoluția sa din punct de vedere mental in ultimii ani. "A fost o sclipitoare victorie tactica a romancei. A fost cel mai…

- Simona Halep a reușit sa se califice în finala turneului de tenis de la Roland Garros, dupa un meci impresionat împotriva ibericei Garbine Muguruza.Românca a reușit sa câștige partida an doua seturi, dominând complet prima parte a jocului, cu scorul 6-1,…

- Simona Halep a avut un parcurs lin la Roland Garros-ul de anul acesta, dar și un meci spectaculos disputat ieri impotriva lui Angelique Kerber. Meciul s-a terminat cu victoria lui Halep, dupa trei seturi echilibrate, in care jucatoarele s-au luptat pentru fiecare punct, scrie digi24.ro.

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) s-a calificat in turul II la Roland Garros dupa victoria reușita in meciul cu Alison Riske (27 de ani, 83 WTA). Liderul mondial s-a impus in trei seturi, scor 2-6, 6-1, 6-1 și va juca in turul urmator cu Taylor Townsend (22 de ani, 72 WTA).