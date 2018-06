Halep, primita ca o campioana la revenirea in tara: Acest trofeu este si Romaniei!

Stiri pe aceeasi tema

- Campioana de la Roland Garros se intoarce luni acasa. Simona Halep ajunge la Aeroportul din Otopeni cu o cursa programata sa aterizeze la ora 16 si 15 minute. Ea va fi intampinata de ministrul sportului, Ioana Bran, si de presedintele Federatiei Romane de Tenis, George Cosac.

- Simona a postat pe Twitter, un mesaj prin care le multumeste tuturor celor care si-au manifestat sustinerea pe retelele de socializare, dupa castigarea turneului de la Roland Garros, primul titlu de Grand Slam din cariera sa, o performanta care nu a mai fost obtinuta de 40 de ani de un jucator roman…

- De cand Halep joaca finale de Grand Slam, tot felul de prostoboi, care nu sunt buni nici de ospatari, fiindca ti-ar varsa ciorba in cap, dau tare cu reverul limbii, prin ziare, pe la televizii, pe facebook. Unde te duci, te izbesti de cate un Rolland Garrgaros. Iar ziaricii mazgalesc cu dezinvoltura…

- Simona a zambit din toata inima, dupa ce a primit trofeul la Roland Garros, si a putut sa se bucure de el si sa il ridice deasupra capului. Este un prim titlu de Grand Slam din cariera, pentru care a muncit mult si pe care l-a obtinut dupa ce isi mai implinise un vis fantastic […] Halep, prima reactie…

- Actualul lider mondial a avut miercuri un meci important in drumul sau catre un prim titlu de Grand Slam din cariera. Simona a invins-o pe nemtoaica Angelique Kerber, fostul numar 1 in ierarhia WTA, dupa un meci ce a durat doua ore si 14 minute, primul set fiind pierdut la tie-break: 6-7 (2-7), 6-3,…

- In timp ce Simona si Mihaela s-au bucurat de rezultate care le-au asigurat accederea in turul urmator al competitiei, Alexandra Dulgheru nu a avut sansa sa sarbatoreasca implinirea a 29 de ani cu o victorie la un Grand Slam. In primul sau meci disputat la actuala editie a turneului de la Roland Garros,…