- Simona Halep (30 de ani, 23 WTA) a pierdut cu letona Jelena Ostapenko (24 de ani, 21 WTA), in semifinala turneului de la Dubai, scor 6-2, 6-7 (0), 0-6. In finala de sambata, Ostapenko va juca impotriva rusoaicei Veronika Kudermetova (31 WTA, 24 de ani). Ea a profitat de faptul ca Marketa Vondrousova…

- Inainte de meciul cu Simona Halep (30 de ani, locul 23 WTA), Jelena Ostapenko (24 de ani, 21 WTA) s-a declarat increzatoare ca sportivei din Romania ii va fi dificil sa faca fața jocului sau agresiv. In aceasta dupa-amiaza (ora 15:00), Simona Halep o va intalni pe letona Jelena Ostapenko in semifinalele…

- Simona Halep joaca semifinala turneului de la Dubai. Fostul lider mondial a reușit, joi, sa obțina prima sa victorie in fața unei jucatoare din Top 10 WTA, dupa aproape 17 luni. Halep a invins-o cu 6-4, 6-3 pe tunisianca Ons Jabeur și s-a calificat in penultima faza a competiției dotate cu premii totale…

- Simona Halep (30 de ani, 23 WTA) o va intalni pe letona Jelena Ostapenko (24 de ani, 21 WTA) in semifinala turneului de la Dubai. Meciul Halep – Ostapenko va incepe la 15:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe DigiSport 2 Dupa ce a invins-o pe tunisianca Ons Jabeur (27 de ani, 10 WTA) , Halep…

- WTA a anuntat programul zilei de vineri la turneul de la Dubai, in care figureaza sj semifinala Simona Halep – Jelena Ostapenko, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Organizatorii turneului de tenis WTA 500 de la Dubai au anuntat programul semifinalelor, iar Simona Halep (Romania, 23 WTA) si Jelena Ostapenko (Letonia, 25 WTA) se vor duela in primul meci al zilei de vineri, de la ora 15:00.

- Ultima favorita a turneului de tenis de la Dubai (10 WTA) ramasa in concurs, tunisiana Ons Jabeur, a fost eliminata joi seara de Simona Halep, in sferturile de finala ale competiției din Emiratele Arabe Unite. Romanca se califica astfel in semifinala, unde o va intalni pe letona Jelena Ostapenko (21…

- Dupa un maraton de doua ore și 42 de minute, letona Jelena Ostapenko (24 de ani, 21 WTA) s-a calificat in semifinalele turneului de la Dubai, dupa o victorie epuizanta, in trei seturi, reușita in fața Petrei Kvitova (31 de ani, 25 WTA). Letona ar putea da in penultimul act peste Simona Halep, daca acesta…