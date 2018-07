Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep și-a schimbat fotografia de profil la contul de Facebook. Sportiva noastra, 26 ani și locul 1 WTA, se mandrește cu trofeul cucerit la Paris, cel mai important al carierei. Ultima mișcare a Simonei nu are legatura directa cu tenisului, ci cu imaginea pe care o prezinta publicului prin intermediul…

- Cu revista voastra, lustruim trofeul nostru! Raspunsul ziarului Libertatea la caricatura Charlie Hebdo! In ultima zi a Ramadanului, publicația de satira a luat pauza in a-i ironiza pe cei din lumea araba și s-a luat de romani. Adica de jucatoarea de tenis Simona Halep, triumfatoare, sambata trecuta,…

- Succesul Simonei Halep de la Roland Garros determina din ce in ce mai multa lume sa afirme ca liderul mondial din WTA va mai caștiga și alte turnee de Mare Șlem in cariera. Sever Dron, fost jucator de Cupa Davis și fostul antrenor al echipei de Fed Cup a Romaniei, susține ca Simona Halep are forța…

- Simona Halep este principalul subiect de discutie în sportul mondial. Românca face furori chiar si în Statele Unite ale Americii, acolo unde poza ei a fost pusa pe o cladire din Madison Square Garden, potrivit Mediafax. Simona Halep a reusit, în sfârsit, sa…

- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat pentru a treia oara in finala turneului de la Roland Garros, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 6-1, 6-4, pe spaniola Garbine Muguruza, locul 3 WTA. Pentru jucatoarea romana, aceasta va fi a patra finala a cariera la un turneu de Grand Slam, a doua din…

- LIVE TEXT: Simona Halep – Angelique Kerber, in sferturi la Roland Garros. Simo conduce la directe. ACTUALIZARE 5 iunie. Simona Halep este vazuta drept principala favorita la cucerirea trofeului de la Roland garros din acest an. ”Simona Halep este intr-o forma absolut extraordinara. Priviți demonstrația…

- Fost lider mondial în proba de dublu (în 2012), Roberta Vinci a hotarât sa puna capat carierei de sportiv profesionist cu ocazia turneului de la Roma. A fost învinsa de Aleksandra Krunic în runda inaugurala, însa a oferit "lovitura zilei" de la Foro Italico…

- Simona Halep si Garbine Muguruza s-au antrenat impreuna, luni, la Foro Italico. Ambele au sanse matematice de a pleca de la Roma cu numarul unu in buzunar si, totodata, cu primul loc pe lista capilor de serie pentru Roland Garros. Mai mult, ambele jucatoare tintesc titlul la Paris si intra pe lista…