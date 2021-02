Stiri pe aceeasi tema

- Simona, fost lider mondial, s-a inscris la Gippsland Trophy, o competitie mica, de categoria WTA 500, nu pentru castigurile financiare, ci pentru a atinge cea mai buna forma sportiva, inainte de Australian Open (8-21 februarie).

- Cornel Dinu (72 de ani), legenda lui Dinamo, a comentat la GSP Live eșecul usturator suferit de „caini” la Botoșani, scor 0-4. „Mister” a trasat cateva concluzii amare dupa cel mai dur eșec inregistrat de fosta sa echipa in acest sezon. „Jocul nu e depresiv. Depresie putem sa avem noi, aștia care avem…

- Rafael Nadal (34 de ani, 2 ATP) a atins un reper ieșit din comun, dupa ce in noiembrie 2020 batuse recordul lui Jimmy Connors, de 789 de saptamani consecutive intre primii zece din lume. Ibericul a ajuns la 800 de saptamani, ceea ce inseamna mai mult de 15 ani, mai exact 5.600 de zile. Sau 134.400…

- Dupa o vacanta destul de lunga, care s-a si extins dupa ce a renuntat la competitia de la Abu Dhabi (4-13 ianuarie), fostul lider mondial a parasit Romania, urmand sa inceapa o carantina de doua saptamani, la Adelaide.

- Fiind o sportiva de performanta, de doar 29 de ani, constanteanca nu se afla in categoria de risca, insa, avand in vedere ca participa la turnee in jurul lumii, e mult mai expusa la imbolnavire.

- Boxing Day este etapa din Anglia din a doua zi de Craciun, extrem de așteptata de microbiștii din intreaga lume. Este o runda de tradiție, cu o istorie indelungata. Cea mai nebuna etapa de Boxing Day a fost in 1963, cand in 10 meciuri din Premier League s-au marcat 66 de goluri. In acel an, 7 jucatori…

- Florentin Petre (44 de ani), fostul capitan al lui Dinamo, a fost invitat in aceasta dimineața la emisiunea GSP Live, unde a analizat situația financiara a fostei sale echipe. Fostul mijlocaș, in prezent antrenor la Dacia Unirea Braila, considera ca un buget de 5 sau 6 milioane de euro ar fi suficient…

- In urma cu aproape un an, Ilie Nastase s-a casatorit cu Ioana Simion. In varsta de 74 de ani, fostul tenismen, care are cinci copii, iși dorește sa devina din nou tata. Acesta a dezvaluit și ce cariera ar vrea sa urmeze, in cazul in care va fi fetița. “Nu am vrut sa-mi fortez copiii mei sa faca ceea…