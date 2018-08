Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (1 WTA) s-a impus in finala turneului de la Rogers Cup, dupa ce a invins-o dramatic pe Sloane Stephens, locul 3 WTA, scor 7-6, 3-6, 6-4 (Detalii aici). Fostul lider mondial Ilie Nastase (72 de ani) o sfatuiește pe Simona Halep sa se retraga de la Cincinnati, turneu care incepe in aceasta…

- Simona Halep a inceput astazi a 41-a saptamana ca lider in clasamentul WTA, cu un total de 8.061 de puncte. Pe locul doi in clasament mondial, dupa Rogers Cup, se afla in continuare Caroline Wozniacki, la o distanta de 1.926 de puncte de jucatoarea romanca.

- Simona Halep ocupa in continuare prima poziție a clasamentului WTA, bifand saptamana cu numarul 41 in fruntea ierarhiei mondiale. Invingatoare la Rogers Cup, Halep are acum un avans de 1.926 de puncte fața de Caroline Wozniacki, ocupanta poziției secunde.

- Simona Halep incepe, luni, saptamana cu numarul 41 ca lider in clasamentul WTA, cu 1.926 de puncte in plus fata de ocupanta locului secund, Caroline Wozniacki, diferenta in crestere de la 851 de puncte, dupa ce jucatoarea romana a castigat Rogers Cup, iar daneza, finalista anul trecut, a fost eliminata…

- Anastasia Pavliucenkova din Rusia, locul 28 WTA, a eliminat-o pe americanca Christina Mchale, locul 98 WTA, venita din calificari, in primul tur la Rogers Cup si va fi adversara Simonei Halep in runda urmatoare, scrie news.ro.Anastasia Pavliucenkova s-a impus cu scorul de 6-3, 6-2. Simona…

- Monica Niculescu – Sorana Cirstea, in turul I la Montreal, turneu dotat cu premii totale de 2,82 milioane dolari. Duelul romanesc este azi, de la ora 18:00 (Digi Sport). Monica Niculescu – Sorana Cirstea 6-3, 1-3 LIVE Monica Niculescu (69 WTA) a acces pe tabloul principal dupa victoria in fața slovenei…

- Simona Halep, a 39-a saptamana in fruntea clasamentului WTA. Simona Halep, la un pas sa doboare recordul istoric al lui Ilie Nastase. Halep a intrat, luni, in cea de-a 39-a saptamana petrecuta pe primul loc in topul WTA și se pregatește sa doboare recordul istoric deținut de Ilie Nastase. Simona il…

- Simona Halep, 26 de ani, a caștigat turneul de la Roland Garros, dupa ce a trecut de Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1. Prin aceasta victorie, Simona Halep și-a consolidat dominația in circuitul feminin și este lider autoritar in noul clasament WTA. Grație victoriei de la Paris, Simona a primit 2.000…