- Simona Halep (2 WTA, principala favorita) si Iulia Putinteva (30 WTA) s-au mai intalnit o singura data pana acum, chiar in acest an, in ianuarie, la Australian Open, romanca invingand in turul trei al competitiei cu 6-1, 6-4. Vineri, in optimi, Putinteva a trecut de conationala sa Elena Ribakina (18…

- Simona Halep, locul 2 WTA, va evolua contra Iuliei Putinteva, din Kazahstan, locul 30 mondial, sambata, de la ora 13.00, in sferturi la Roma.Meciul este primul programat pe arena centrala, potrivit news.ro. Citește și: Lovitura devastatoare pentru Nicușor Dan! A aparut inregistrarea…

- Evoluand din postura de principala favorita la caștigarea trofeului la ediția din acest a turneului gazduit de capitala Italiei, Simona Halep a trecut fara mari batai de cap de adversara din turul doi. Romanca a evoluat direct in manșa secunda a turneului de la Roma, unde a intalnit-o pe italianca Jasmine…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) va juca turul doi de la WTA Roma: Jasmine Paolini (24 de ani, 99 WTA). Duelul va fi miercuri și va incepe in jurul orei 14:00. liveTEXT de la 14:00 » Simona Halep – Jasmine Paolini Organizatorii turneului de la Roma au anunțat programul zilei de miercuri, zi in care Simona…

- Romanca Simona Halep va juca, marți, alaturi de Monica Niculescu, in proba de dublu a turneului de la Roma, de categorie Premier 5.Este al doilea turneu pentru Halep, de la debutul pandemiei, romanca adjudecand-și, luna trecuta, trofeul WTA la turneul de la Praga.La turneul de la Roma, perechea Simona…

- Irina Begu, locul 82 WTA, a trecut și de iberica Sara Sorribes Tormo, locul 84 WTA, scor 6-2, 4-6, 6-2, și tot dupa un meci disputat de-a lungul a doua zile la Praga. Begu s-a calificat in semifinale, unde o va avea ca adversara pe Simona...

- Simona Halep s-a calificat cu emoții in turul 2 al turneului de la Praga, dupa ce a invins-o pe Polona Hercog in trei seturi, reușind sa se impuna in cel final cu 7-6. Urmatoarea adversara este chiar colega sa de la dublu, favorita gazdelor, Barbora Krejcikova.