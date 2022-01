Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani, 20 WTA), debuteaza in noul an la turneul de la Melbourne, unde este favorita nr. 2. Simona va incepe in turul 2 și va avea adversara invingatoarea dintre Gabriela Ruse (24 ani, 87 WTA) și Arinei Rodionova (32 de ani, 152 WTA). Turneul de la Melbourne incepe pe 4 ianuarie și…

- Jucatoarea australiana de tenis Samantha Stosur (37 ani) a anunțat miercuri ca iși va pune capat carierei de simplu la Australian Open, luna viitoare, insa va continua sa joace la dublu. Fosta numar 1 in proba de dublu, Stosur este de 4 ori caștigatoare de Grand Slam la dublu și o data la simplu.…

- Samantha Stosur (37 de ani, 16 WTA) a anunțat ca dupa Australian Open 2022 se va retrage din proba de simplu. Samantha Stosur se va retrage in fața propriilor fani, la Melbourne, in competiția programata intre 17 ianuarie și 30 ianuarie 2022. Campioana de la US Open 2011 va continua in probele de dublu…

- In mai putin de o luna, va porni la drum primul Grand Slam din 2022 (17-30 ianuarie). Iar iubitorii tenisului din tara au toate motivele sa fie nerabdatori, in asteptarea intrecerii gazduite de Melbourne.

- Serena Williams (40 de ani, 41 WTA) nu va participa la ediția din 2022 de la Australian Open. Americanca s-a accidentat la Wimbledon, in vara, și nu și-a revenit complet nici pana acum. In ziua in care organizatorii de la Australian Open au anunțat listele de participare pentru viitoarea ediție, Serena…

- Federatia Australiana de tenis (Tennis Australia) a suferit pierderi nete de peste 100 de milioane de dolari australieni (71 de milioane de dolari americani) in cele 15 luni care au cuprins si organizarea turneului Australian Open din acest an in plina pandemie, potrivit raportului financiar pentru…

- Federatia Australiana de Tenis (Tennis Australia) a anuntat, joi, programul turneelor pe care le va organiza in 2022, inaintea primului Grand Slam al anului, Australian Open, care va avea loc la Melbourne intre 17 si 30 ianuarie, transmit agentiile internationale de presa.

- Nu a mai jucat un meci oficial de la Wimbledon 2021, iar de la acel moment a mai trecut printr-o operație la genunchi. Roger Federer se afla în plin proces de recuperare, iar veștile comunicate de Ivan Ljubicic (antrenorul elvețianului) nu sunt dintre cele mai bune pentru fanii lui Mister Perfect.…