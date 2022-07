Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii de la All England Club au anunțat programul zilei de joi, 7 iulie, de la Wimbledon 2022. Meciul dintre Simona Halep și Elena Rybakina din semifinale va fi al doilea de pe terenul central.

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 18 WTA, cap de serie nr. 16) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a invins-o in optimi, in doua seturi, scor 6-1, 6-2, pe spaniola Paula Badosa (24 ani, 4 WTA, cap de serie nr. 4). Partida a…

- Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) va participa vara aceasta, pentru prima oara din 2017 incoace, la turneul WTA de la Washington, programat in perioada 30 iulie - 7 august. Organizatorii intrecerii din capitala Statelor Unite au anunțat in mare stil prezența Simonei Halep la Washington, unde vor mai…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 18 WTA) s-a calificat in turul al doilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a invins-o, in doua seturi, scor 6-3, 6-2, pe Karolina Muchova (Cehia; 25 ani, 81 WTA), dupa o partida care a durat o ora si cinci minute. Gratie accesului…

- Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) și Sorana Cirstea (32 de ani, 36 WTA) joaca vineri in sferturile de finala ale turneului de la Birmingham. Organizatorii au anunțat orele de start. Meciurile lui Halep și Cirstea vor fi liveTEXT pe GSP.ro și televizate pe Digi Sport 2. Sorana Cirstea, 36 WTA, care e…

- Romania va infrunta Ungaria, pe teren propriu, in play-off-ul Billie Jean King Cup. Disputa dintre Romania și Ungaria este programata pe 17 și 18 noiembrie. Debutul lui Horia Tecau la carma echipei de Billie Jean King Cup a fost unul nefericit. Lovita de accidentari, fara Simona Halep, Sorana Cirstea…

- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) o va intalni in turul secund al turneului WTA de la Roma pe Danielle Rose Collins (28 de ani, 9 WTA), in ultimul meci al zilei de miercuri, pe arena „Nicola Pietrangeli”. Organizatorii de la Roma i-au facut o surpriza placuta lui Halep și au programat-o din nou pe arena…

- Simona Halep a fost invinsa de tunisianca Ons Jabeur, cu 6-3, 6-2, miercuri, in sferturile de finala ale turneului de tenis WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.575.560 de euro. Halep (30 ani, 21 WTA) s-a inclinat dupa 67 de minute, Jabeur (27 ani, 10 WTA) egaland situatia in meciurile…