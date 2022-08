Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a triumfat la turneul de categorie WTA 1000 de la Toronto, iar presa internaționala a reacționat, felicitand-o pe eleva lui Patrick Mouratoglou pentru primul trofeu cucerit din ianuarie 2022 incoace (la Melbourne Summer Set 2).

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a castigat turneul WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari, duminica, dupa ce a invins-o in finala pe brazilianca Beatriz Haddad Maia, cu 6-3, 2-6, 6-3.

- Simona Halep a cucerit duminica titlul cu numarul 24 din cariera, dupa ce s-a impus in finala de la Toronto (WTA 1000). Dupa meciul cu Beatriz Haddad Maia, fosta lidera mondiala le-a mulțumit fanilor, copiilor de mingi, dar și antrenorului Patrick Mouratoglou.

- Cați bani a caștigat Simona Halep la Toronto. Fostul lider mondial arata o forma buna in Canada, dupa abandonul cauzat de caldura, de saptamana trecuta, la Washington. Romanca a ajuns deja in optimi, dupa ce s-a impus in doua seturi in fiecare din primele doua partide de pana acum. Simona Halep poate…

- Simona Halep a ajuns in SUA și va participa in premiera la Citi Open, turneu care se disputa la Washington. Fosta lidera WTA și-a aflat vineri posibilele adversare, urmand ca in primul tur sa joace impotriva unei jucatoare venite din calificari.

- Simona Halep a caștigat un meci important impotriva cehoaicei Karolina Muchova, cu scorul 6-3, 6-2, in primul tur de la Wimbledon. Dupa meciul caștigat, Simona a declarat ca iubește din nou acest sport datorita antrenorului pe care il are acum, francezul Patrick Mouratoglou. Simona Halep, despre noul…

- Sorana Cirstea va pune capat colaborarii de lunga durata cu Adrian Cruciat, sportiva clasata in prezent pe locul 36 WTA urmand sa fie antrenata in urmatoarea perioada de un alt antrenor roman.

- Simona Halep a trecut cu emoții de Nastasja Schunk și s-a calificat in turul doi de la Roland Garros. Dupa prima victorie obținuta sub conducerea lui Patrick Mouratoglou la un turneu de Grand Slam, fosta lidera WTA le-a promis fanilor de la Paris ca va invața limba franceza, iar reacția antrenorului…