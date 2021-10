Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a anunțat ca Adrian Marcu este inlocuitorul lui Darren Cahill in echipa tehnica. Marcu va colabora in staff-ul Simonei Halep și cu Daniel Dobre. Sportiva a mai fost antrenata de Adrian Marcu la finalul anului 2013, cand a cucerit trei trofee: New Haven, Moscova și Sofia. Halep a dat veste…

- O specie noua de insecta, descoperita intr-o peștera din județul Constanța, va purta numele Simonei Halep. Cum au ajuns cercetatorii la aceasta concluzie și care a fost reacția campioanei de la Roland Garros și Wimbledon.

- Calificata în turul trei de la US Open dupa doua victorii convingatoare, Simona Halep a afirmat ca se bucura ca a reușit sa treaca peste cel mai greu moment al carierei: accidentarea suferita la Roma.Halep a ratat mai multe obiective importante ale sezonului din cauza accidentarii la gamba…

- Meciul dintre Simona Halep și americanca Jessica Pegula, programat miercuri, in turul doi al turneului de tenis de la Cincinnatti, SUA, nu a mai avut loc, dupa ce sportiva din Constanța a acuzat probleme medicale, informeaza Gazeta Sporturilor . Simona Halep, 29 de ani, 13 WTA, a anunțat pe Twitter…

- Simona Halep a declarat, joi dimineata, inaintea plecarii spre Canada, acolo unde va participa la turneul de la Montreal, ca dupa retragerea de la JO 2020 se gandeste la participarea la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Doar ca, pentru moment, sportiva noastra nu mai vrea sa-si impuna un obiectiv…

- Simona Halep, 29 de ani, nu mai este in Top 10 WTA in clasamentul live, dupa o prezența neintrerupta de șapte ani și jumatate. De saptamana viitoare, sportiva din Constanța va ajunge pe locul 13 in acest top, informeaza News.ro . Simona Halep a pierdut cele 190 de puncte caștigate in 2019 la turneul…

- Dupa ce toate romancele calificate la Jocurile Olimpice au refuzat participarea in turneul de tenis, vine și o veste mare pentru fanii sportului alb. Mihaela Buzarnescu (32 de ani, 162 WTA) va reprezenta Romania la Tokyo, in premiera! Mihaela Buzarnescu a fost acceptata pe lista jucatoarelor la turneul…

- Simona Halep (29 de ani, 9 WTA) spera sa fie gata de joc la turneul de la Cincinnati (hard), programat in intervalul 14-22 august. Din cauza unei accidentari la gamba stanga, Simona Halep nu a participat la Roland Garros și Wimbledon și va rata și Jocurile Olimpice. Anunțul a fost facut de antrenorul…