Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) o va infrunta pe rusoaica Veronika Kudermetova (24 de ani, 32 WTA) in optimile de finala de la Kremlin Cup. Simona Halep invins-o marți pe rusoaica Anastasia Potapova (20 de ani, 68 WTA), scor 6-1, 6-4. In optimile de finala ale competiției de la Moscova va da peste…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (locul 19 WTA si cap de serie numarul 8) a oferit o scurta declarație dupa ce s-a calificat in turul al doilea al turneului de categorie WTA 500 Kremlin Cup. “A fost un meci greu, e intotdeauna dificil sa joci impotriva ei, am jucat si in Australia si scorul a…

- Simona Halep a debutat cu dreptul la WTA Kremlin Cup, sportiva noastra trecând dupa un meci de mare lupta de Anastasia Potapova (68 WTA). La finalul duelului (6-1, 6-4), fosta lidera mondiala a fost întrebata daca are puterea necesara sa câștige turneul de 500 de puncte de la Moscova.…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara (128 WTA) care a fost invinsa in turul doi al calificarilor, dar care a ajuns pe tabloul principal dupa retragerea germanei Angelique Kerber, a fost eliminata, marti, in turul doi la Kremlin Cup. Irina Bara a fost invinsa in primul tur de cehoaica Tereza Martincova…

- Simona Halep va evolua marti in primul tur la Kremlin Cup, turneu de categorie WTA 500 Kremlin Cup de la Moscova. Meciul este al doilea de pe terenl central, dupa intalnirea dintre Ekaterina Alexandova si Ons Jabeur, care incepe la ora 14.30. Halep, locul 17 WTA si cap de serie numarul…

- Inceputul acestei saptamani o gaseste pe sportiva din Constanta pe locul 19 WTA, in cadere cu doua locuri fata de ultima ierarhie.Simona Halep 30 de ani, locul 19 in clasamentul mondial si rusoaica Anastasia Potapova 20 de ani, 68 WTA se intalnesc marti, 19 octombrie, in 16 imile de finala ale turneului…

- Irina Bara, locul 114 WTA si cap de serie numarul 3, a ratat calificarea pe tabloul principal al turneului de categorie WTA 500 Kremlin Cup de la Moscova.Ea a fost invinsa, duminica, in turul al doilea al calificarilor, cu scorul de 6-0, 6-1, de chinezoaica Qinwen Zheng, locul 158 WTA, dupa un meci…

- Simona Halep (30 de ani, locul 17 WTA) și-a aflat adversarele din turneul WTA Kremlin Cup, care se va desfașura saptamana viitoare, la Moscova. In primul tur, Simona va da peste o reprezentanta a gazdelor. Sorții i-au scos-o in cale pe Anastasia Potapova (20 de ani, 77 WTA), o jucatoare careia specialiștii…