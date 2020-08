Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, s-a calificat in finala turneului de categorie WTA International de la Praga, dupa ce a invins-o, sambata, in semifinale, pe Irina Begu, locul 82 WTA, cu scorul de 7-6 (2), 6-3. Pentru Simona Halep este finala cu numarul 38 din cariera, a doua…

- Simona isi rezervase, inca de vineri, locul intre ultimele patru jucatoare ramase in competitie, iar Irina a ajuns si ea acolo, dupa o partida inceputa vineri seara si incheiata, sambata.

- Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala de la WTA Praga, dupa ce a invins-o pe Barbora Krejcikova, scor 3-6, 7-5, 6-2. In urma acestui succes, romanca obține calificarea in sferturile de finala ale competiției. Nu va avea prea mult timp sa celebreze, pentru ca programul competiției din Cehia…

- Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala la WTA Praga, dupa 3-6, 7-5, 6-2, cu Barbora Krejcikova. A fost o prestație incantatoarea a romancei, care iși continua cursa pentru titlul cu numarul 21 in circuitul WTA. Misiunea pare una la indemana, mai ales daca ținem cont ca toate favoritele de…

- Jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan (locul 92 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la Praga (Cehia), fiind prima competiție la care participa dupa perioada de pauza forțata din cauza pandemiei de coronavirus. Sportiva din Sinaia a invins-o, in primul tur, cu un dublu…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan și-a asigurat prezența in sferturile de finala ale probei de simplu din cadrul turneului de la Praga, dupa ce adversara sa din optimile de finala, ucraineanca Lesia Tsurenko, s-a retras din competiție. Pentru un loc in semifinale, Ana Bogdan va juca impotriva cehoaicei…

- Fanii tenisului din Romania pot rasufla usurati: dupa ce a sarit peste Palermo Ladies Open si n-a putut evolua, luni, in proba de dublu, la Praga, din cauza ploii, Simona va juca, in sfarsit, marti, in Cehia.

- Petra Kvitova, ocupanta locului 12 in clasamentul WTA, a castigat finala feminina a turneului demonstrativ de tenis de la Praga. Aceasta a invins-o in doua seturi, scor 6-3, 6-3, pe compatrioata sa Karolina Muchova, numarul 26 mondial. La competiția din Cehia au participat opt jucatoare si opt tenismeni.…