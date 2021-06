Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (29 de ani, 3 WTA) se pregatește de Wimbledon, primul turneu la care participa dupa accidentare de la gamba. Ediția din acest an de la Wimbledon este programata in perioada 28 iunie - 11 iulie 2021.Simona Halep e campioana en-titre. A caștigat turneul in 2019, iar in 2020 competiția nu…

- Simona Halep (3 WTA) a jucat ultimul meci la data de 12 mai, cand s-a „rupt“ in turul II de la Italian Open, iar revenirea ei nu se va produce, din pacate, in competitia in care era favorita numarul 1.

- Simona Halep a anuntat, marti, ca va participa la prima editie a turneului de la Bad Homburg Open, care va avea loc in perioada 20-26 iunie, potrivit news.ro. "Sunt foarte bucurosa sa va anuntat ca voi juca la prima editie a Bod Hamburg si abia astept sa vad fanii in tribune. Ne vedem curand",…

- Simona Halep a spus totul despre greșeala pe care o face atunci cand este pe teren. Cunoscuta romanca a fost eliminata de catre Elise Mertens in optimile de finala la Madrid. Deși sportiva a dat tot ce este mai bun, aceasta a fost invinsa intr-un joc spectaculos. Ce greșeala majora face Simona Halep…

- Simona Halep (3 WTA) are cel mai sarac bilant dintre jucatoarele din Top 10, dupa primele 4 luni si jumatate din acest sezon. Iar astazi, va aparea pe teren doar pentru a 10-a oara, in aceasta stagiune.

- Aerul de multe ori irespirabil din București a atras atenția presei internaționale. Potrivit Reuters, capitala țarii noastre are cele mai mari costuri pe cap de locuitor din Europa, din cauza poluarii. Factura care include decesele, numarul de afecțiuni care au nevoie de tratament medical, zilele pierdute…

- Pentru marea majoritate a jucatorilor de tenis turnelul de Grand Slam de la Roland Gaross este punctul zero in Europa. Este unul din cele mai importante turnee europene. Simona Halep declara ca acesta ar fi turneul la care și-ar dori sa se retraga din tenisul mondial. Importanța acestui turneu este…

- Produsele companiei americane Nike sunt unele dintre cele mai apreciate de pe piața de produse sportive. Nike sponsorizeaza nume foarte importante din lumea sportului, printre care se numara inclusiv și Simona Halep. Ca și orice alta companie, de la inceputul pandemiei, Nike a avut de suferit din cauza…