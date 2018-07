Stiri pe aceeasi tema

- Acum zece ani, Roland Garros a avut o finala suta la suta romaneasca la fete. Dintre cele doua sportive care au fost atunci pe teren, una e astazi regina tenisului, iar cealalta ocupa locul 667 la simplu.

- Dupa victoria importanta obtinuta deunazi in fata nemtoaicei Kerber, rezultat care a adus-o pentru a treia oara in semifinale la Roland Garros, pe Simona o asteapta inca o infruntare de foc – meciul contra jucatoarei spaniole Garbine Muguruza. Infruntarea dintre actualul lider mondial si a treia favorita…

- Simona nu a avut o misiune deloc dificila in optimile actualei editii a French Open-ului de la Paris. Halep a castigat lejer meciul de luni, in fata belgiencei Elise Mertens, locul 16 mondial, pe care a invins-o in doua seturi, 6-2, 6-1, in doar 59 de minute de joc. In sferturi, romanca aflata pe locul…

- Romanca, liderul WTA, iși continua parcurusul la French Open, dupa ce, astazi, a invins-o cu lejeritate pe Taylor Townsend, in turul secund. Romanca va juca din nou in optimile de finala ale competiției din Hexagon.

- Liderul WTA a pierdut un numar important de puncte in sezonul de zgura, la Stuttgart si la Madrid, iar acum are nevoie sa ajunga cel putin in sferturi la French Open (27 mai – 10 iunie) pentru a putea spera la ramanerea pe primul loc.

- Dupa victoria de senzatie contra rusoaicei Maria Sarapova, rezultat care, cu siguranta i-a adus si un mare plus la capitolul moral, Simona se pregateste duminica de marea finala a turneului de la Roma. Romanca aflata pe prima treapta a topului WTA o va avea ca adversara pe Elina Svitolina, jucatoarea…

- Favorita numarul 1 la castigarea turneului de la Madrid, Simona a parasit competitia dupa meciul jucat joi, in sferturi. Romanca a ratat calificarea in semifinalele turneului, dupa ce a fost invinsa in doua seturi, 4-6, 3-6, de sportiva ceha Karolina Pliskova. Jucatoarea aflata pe locul 6 WTA a avut…

- Game, set si meci pentru Vandeweghe, iar Halep paraseste turneul de la Stuttgart in sferturile de finala. Simona a cedat neasteptat de repede, desi a intrat bine in meci, scor final 4-6, 1-6. Romanca a fost nemultumita din nou de suprafata de joc, una prea alunecoasa, dar in acelasi timp a…