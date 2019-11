Stiri pe aceeasi tema

- ​Alice Robinson (Noua Zeelanda, 17 ani) a câstigat sâmbata slalomul urias de la Soelden (Austria), obtinând prima sa victorie în Cupa Mondiala de schi alpin, în proba inaugurala a sezonului, informeaza AFP, citata de Agerpres.În scurta sa cariera, Robinson a mai…

- Jucatoarea romana de tenis Oana Georgeta Simion a castigat ambele titluri in turneul ITF de la Telavi (Georgia), dotat cu premii totale de 15.000 de dolari. Simion (23 ani, 519 WTA), principala favorita, a invins-o in finala de simplu pe Anna Sivkova (Cehia), cap de serie numarul doi, cu 6-2, 6-3. Oana…

- Jucatoarea romana de tenis Andreea Mitu a cucerit titlul in proba de simplu a turneului ITF de la Arad, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, duminica, dupa ce a invins-o cu 6-7 (5), 6-4, 6-4, in finala, pe spaniola Irene Burillo Escorihuela. Cristina-Andreea Mitu, care a implini 28 de ani chiar…

- Exista o specie de romani: anti-romanii. Deși pare de neințeles. Nu doar ca exista, dar ei au devenit dominanți in spațiul public și acționeaza in haita și sistematic. Unul dintre ei fiind chiar Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, anti-romanismul a devenit politica de stat. Care este esența acestei…

- ldquo;M am intors acasa A fost o saptamana de vis Am plecat in Franta cu un singur gand, acela de a ne apara titlul european castigat in 2017.Am reusit sa ne pastram calmul, iar cu fiecare meci castigat ne apropiam din ce in ce mai mult de titlu" ndash; este declaratia Elizei Samara dupa performanta…

- Sorana Cirstea (FOTO) s-a calificat in turul al doilea la US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o in doua seturi, 7-5, 6-2, pe Katerina Siniakova din Cehia, intr-o partida disputata marti la Flushing Meadows. Reprezentanta tarii noastre si-a asigurat un cec de 100.000 de dolari…

- Doborata in sferturi de o accidentare la tendon, „Simo“ si-a incheiat participarea la Rogers Cup, unde avea un titlu de aparat. E inca un rezultat negativ comparativ cu sezonul trecut. Practic, singura victorie care salveaza aceasta stagiune e cea de la Wimbledon.

- * Romanca Simona Halep a fost votata cea mai buna jucatoare din circuitul profesionist feminin in luna iulie, intr-o ancheta realizata pe site-ul WTA, dupa ce a castigat turneul de Mare Slem de a Wimbledon. * Jucatoarea romana de tenis Patricia Maria Tig a castigat ancheta pentru cea mai…