Simona Halep a spus ca a jucat exact ceea ce trebuia in intalnirea cu Cori Gauff, din optimile de finala ale turneului de categorie WTA 1.000 de la Madrid. "Cred ca am jucat exact ceea ce trebuia. In setul al doilea, ea a schimbat ceva, a fost mai agresiva si nu a fost usor sa-mi adaptez jocul, dar in final am reusit sa o imping in spatele terenului si am facut ceea ce am vrut sa fac. Am jucat de cateva ori cu ea si am stiut la ce sa ma astept. Am fost un pic mai puternica, azi. (n.r. - despre castigarea turneului) E un an diferit, totul e diferit, incerc doar sa ma concentrez pe fiecare meci…