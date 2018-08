Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul I WTA, va disputa a patra semifinala la rand la Rogers Cup, dupa ce a invins-o, sambata (vineri, la Montreal), cu scorul de 7-5, 6-1, pe jucatoarea franceza Caroline Garcia, locul 6 WTA.

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) și Caroline Garcia (24 de ani, 6 WTA) se infrunta in sferturile de finala de la Rogers Cup. Partida a oferit momente demne de aceasta faza a competiției. La scorul de 4-3 pentru franțuzoaica și 15-15, pe serviciul Simonei Halep, Garcia și-a insușit un schimb splendid. Doua…

- Ashleigh Barty (Australia, 16 WTA) va fi adversara Simonei Halep in semifinalele Rogers Cup, daca romanca trece de meciul cu Caroline Garcia. Vineri, jucatoarea de la Antipozi nu i-a dat nicio sansa lui Kiki Bertens (Olanda, 18 WTA), pe care a invins-o de maniera clara, scor 6-3, 6-1,...

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) și Caroline Garcia (24 de ani, 6 WTA) se infrunta la noapte, in jurul orei 01:30, in sferturile de finala ale Rogers Cup. Partida va fi liveTEXT cu video și foto AICI! "Ma aștept la o infruntare dificila impotriva lui Caroline, ca de fiecare data. Am jucat de multe ori…

- Caroline Garcia este una din jucatoarele de varf din circuitul WTA, franțuzoaica fiind in acest moment pe locul 6 in lume. Garcia și Halep s-au intalnit de cinci ori, scorul fiind 4-1 pentru sportiva noastra. "Simona Halep are foarte putine puncte slabe, trebuie sa fiu agresiva, voi incerca sa invaț…

- Simona Halep s-a calificat in sferturi la Montreal. Numarul unu mondial a trecut in doua seturi de invingatoarea Soranei Carstea, Venus Williams. In sferturi la Rogers cup, Halep o va intalni pe Caroline Garcia

- Point of the match!The grit of @Simona_Halep is too much for Williams and the World No.1 finds the pass! #CoupeRogers pic.twitter.com/u3FTi8PmCl— WTA (@WTA) 10 august 2018 În faza urmatoare, Simona Halep va evolua, vineri (sâmbata, nu înainte de ora 01.30,…

- LIVETEXT Simona Halep – Madison Keys, in optimile de finala la Roma. Liderul WTA conduce cu 5-1 la general. WTA Roma – ”optimi” SIMONA HALEP (1) – MADISON KEYS (13) 0-0 / LIVE Simona Halep s-a calificat lejer, azi, in optimile de finala, dupa un convingator 6-1, 6-0 cu Naomi Osaka. Pentru a merge in…