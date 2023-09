Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a fost suspendata pe o perioada de patru ani pentru dopaj, a anuntat, marti, Agentia Internationala pentru Integritate in Tenis (ITIA). Jucatoarea de 31 de ani se declara „șocata și dezamagita” de aceasta decizie și anunța ca va face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. La aproape un…

- Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) a anuntat ca un tribunal independent a suspendat-o pe jucatoarea romana de tenis Simona Halep pentru o perioada de patru ani, ca urmare a unor incalcari ale Programului Anti-Doping in Tenis (TADP). Halep a fost suspendata provizoriu din octombrie…

- Simona Halep a fost suspendata timp de patru ani pentru dopaj. Decizia, luata de un tribunal independent, a fost anuntata, astazi, de ITIA. Simona Halep a fost judecata pentru doua acuzatii de dopaj, una referindu se la substanta roxadustat, depistata in timpul unui test de rutina efectuat la US Open…

