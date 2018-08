Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a declarat, dupa ce a pierdut finala turneului de la Cincinnati, ca a fost obosita in timpul acestei saptamani."E a treia oara cand vorbesc din aceeasi pozitie, am pierdut finala de trei ori, dar poate in viitor voi putea castiga o data acest turneu, deoarece imi place sa joc…

- Simona Halep, locul I WTA, a pierdut finala turneului de categorie Premier 5 de la Cincinnati, dupa ce a fost invinsa, duminica, de olandeza Kiki Bertens, locul 17 WTA, cu scorul de 2-6, 7-6 (6), 6-2. La 6-5, in tie-break-ul setului secund, Halep a ratat o minge de meci.

- Simona Halep, numarul unu mondial, si olandeza Kiki Bertens, a 17 a jucatoare a lumii, s au intalnit in aceasta seara in finala turneului de la Cincinnati. Simona Halep a castigat lejer primul set, cu 6 2 in 30 de minute.Setul secund a fost mult mai disputat, desi parea ca Bertens se va impune usor,…

- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat în finala turneului Premier 5 de la Cincinnati dupa ce a învins-o, duminica, pe Aryna Sabalenka din Belarus, locul 34 WTA, cu scorul de 6-3, 6-4.

- Cincinnati. Simona Halep - Kiki Bertens. Finala turneului Premier de la Cincinnati, intre locul 1 WTA, Simona Halep și locul 17 WTA, olandeza Kiki Bertens, va avea loc duminica, 19 august, de la ora 21.00.

- Simona Halep, lider mondial WTA, a fost protagonista unor momente neplacute in timpul turneului de la Cincinnati. Tenismena a fost urmarita de camerele de filmat pe coridoarele arenei și filmata in timp ce se schimba de tricou. Imaginile au ajuns la TV! Croata Ajla Tomljavonic a cerut un time-out medical…

- Fostul tenismen Ilie Nastase continua atacurile la adresa Serenei Williams, scrie news.ro. ”Si eu am avut declaratii d-astea, mai deplasate, dar nu stiu de ce spune (n.r. - Patrick Mouratoglou) treaba asta. Probabil ca are probleme ca nu mai e numarul 1 (n.r.…

- Simona Halep a declarat, sambata, dupa calificarea in finala turneului de la Montreal, ca atunci cand este obosita, este relaxata, astfel ca poate juca un tenis mai bun, ea facand referire la faptul ca a jucat patru meciuri intr-un interval de 48 de ore.