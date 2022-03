Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre Simona Halep (30 de ani, locul 26 WTA) și Iga Swiatek (20 de ani, 4 WTA), prima semifinala WTA a turneului de la Indian Wells, va avea loc sambata dimineața, nu mai devreme de ora 03:00 in Romania. Partida va putea fi urmarita live pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 2. ...

- Simona Halep a avut parte, luni, de unul dintre cele mai muncite și mai problematice meciuri din acest sezon de la Australian Open. Pe o caldura sufocanta (32 de grade celsius), jucatoarea noastra a dat tot ce a putut, a și revenit intr-un moment dificil, dar, in cele din urma, a cedat in fața lui Aleze…