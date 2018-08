Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce duminica trecuta s-a impus la Rogers Cup, Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) debuteaza joi dimineața in cadrul turneului Premier 5 de la Cincinnati. Liderul mondial o infrunta in turul secund pe australianca Ajla Tomljanovic (25 de ani, 58 WTA), intr-o partida care va incepe joi dimineața, in jurul…

- Simona Halep (1 WTA) si Irina Begu (55 WTA) se pot intalni in turul 2 de la Cincinnati. Liderul mondial este deja prezent in runda secunda, in timp ce Irina trebuie sa treaca de Ajla Tomljanovic (Australia; 58 WTA).

- Simona Halep, 26 de ani, locul 1 WTA, a caștigat finala turneului de la Montreal, dupa ce a invins-o dramatic pe Sloane Stephens, locul 3 WTA, scor 7-6, 3-6, 6-4. (Detalii aici) Simona Halep nu va avea pauza dupa ce a caștigat al 18-lea trofeu din cariera sa. Liderul mondial va avea o perioada aglomerata,…

- Simona Halep – Su-Wei Hsieh, in turul 3 la Wimbledon (astazi, ora 15.00, Eurosport). 1-0 la general pentru liderul mondial. Simona Halep – Su-Wei Hsieh In turul 3, Simona Halep se va intalni, sambata, de la ora 15.00, cu Su-Wei Hsieh (Taiwan, 32 de ani, 48 WTA), pentru un loc in ”optimi”. Hsieh s-a…

- Liderul organizatiei municipale a PSD Constanta si primarul municipiului, Decebal Fagadau, spune ca dezaproba postarea prin care se acrediteaza ideea ca huiduielile auzite luni seara pe Arena Nationala au vizat-o pe Simona Halep si spune ca performanta sportivei nu trebuie "murdarita" de lupta politica…

- Simona Halep (26 de ani), campioana de la Roland Garros, va reveni in Romania luni, 11 iunie, cu o cursa Tarom, la ora 16:15, iar seara le va prezenta romanilor trofeul. Liderul mondial va fi așteptata la Salonul Oficial al Aeroportului Internațional "Henri Coanda" de conducerea FRT și de președintele…

- Ce a spus Simona Halep despre finala cu Sloane Stephens. ”Este chiar nemaipomenit”. La conferința de presa de la finalul meciului cu Muguruza, Simona Halep i-a rugat pe ziariștii straini sa nu-i mai aminteasca de faptul ca nu a caștigat niciun trofeu de Mare Șlem pana acum. ”Simt ca am muncit bine,…