- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova va juca impotriva olandezei Kiki Bertens in semifinalele turneului WTA de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 2.824.299 dolari, urmand s-o intalneasca in finala pe invingatoarea dintre romanca Simona Halep si belarusa Arina Sabalenka. Petra Kvitova…

- Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de la Cincinnati. Tenismena din Romania a eliminat-o din competitie pe ucraineanca Lesia Țurenko.Halep s-a impus in doua seturi cu scorul de 6-4 6-1 intr-un meci ce adurat o ora și 17 minute.

- Simona Halep s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului WTA de la Cincinnati, dupa ce s-a impus in fata australiencei Ashleigh Barty, in optimi cu 7-5, 6-4, si a ucrainencei Lesia Turenko cu 6-4, 6-1. In penultimul act o va intalni pe invingatoarea dintre Madison Keys si Arina Sabalenka. Simona…

- Simona Halep, lider WTA, s-a calificat in semifinalele turneului de la Cincinnati, vineri noapte, dupa ce a invins-o in sferturile de finala pe Lesia Tsurenko, locul 44 WTA, cu scorul de 6-4, 6-1. In penultimul act o va intalni pe invingatoarea dintre Madison Keys și Arina Sabalenka, potrivit Mediafax.…

- A fost condusa cu 1-3, dar a recuperat imediat avantajul australiencei si a egalat. Dupa o serie de game-uri in care ambele jucatoare au fost impecabile la serviciu, Simona a facut diferenta in prelungirile setului. A facut break la 5-5 si a inchis mansa pe propriul serviciu. Secventa secunda a avut…

- Sloane Stephens a fost invinsa de belgianca Elise Mertens, locul 14 WTA, cu scorul de 7-6 (8), 6-2, intr-un meci de o ora si 41 de minute. Kerber a pierdut, cu 6-2, 6-7 (3), 4-6, in fata americancei Madison Keys, locul 13 WTA, in aproape doua ore de joc. Garcia a fost intrecuta, cu…

- Simona Halep a revenit in circuitul WTA la Montreal dupa o vacanta de cateva saptamani, iar de la meci la meci se simte tot mai bine. Romanca s-a calificat in semifinale, dupa o victorie in doua seturi cu reprezentanta Frantei, Caroline Garcia, scor 7-5, 6-1. In urma acestei...

- Simona Halep, 26 de ani, locul 1 WTA, și-a aflat astazi posibilele adversare de la turneul de la Cincinnati, numit Western & Southern Open, care va incepe pe 13 august. Simona Halep va avea liber in primul tur, urmand ca in runda a doua sa joace impotriva caștigatoarei partidei dintre Irina Begu, 55…