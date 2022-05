Stiri pe aceeasi tema

- Cu o prezenta masiva pe tabloul principal, unde se afla cinci jucatoare acceptate direct si doua venite din calificari, tenisul feminin romanesc are toate motivele sa savureze al doilea Grand Slam al anului.

- Simona si Sorana s-au descurcat destul de bine, la Roland Garros, de-a lungul anilor. Ce-i drept, Halep a fost la un alt nivel, cu trei finale dintre care una castigata. Acum insa, inainte de French Open 2022 (22 mai – 5 iunie), cele doua traverseaza o forma slaba.

- Firicel Tomai, fostul antrenor al Simonei Halep (31 de ani, 20 WTA), a vorbit despre decizia acesteia de a lucra cu antrenorul francez Patrick Mouratoglou (51 de ani). Potrivit antrenorului roman, Simona și Mouratoglou au șanse mici de a colabora pe termen lung. In plus, Firicel Tomai se intreaba ce…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS) informeaza ca s-a autosesizat urmare a conferinței de presa de joi, 24 martie, a reprezentanților Partidul Patrioții Moldovei și a organizației neguvernamentale „Patria mea e Moldova” care au declarat ca susțin acțiunile…

- Dupa semifinala de la Indian Wells, Simona s-a convins, inca o data, ca poate fi competitiva la cel mai inalt nivel. Ea va debuta, diseara (dupa ora 22.00, Digi Sport), in turul II de la Miami Open.

- Sorana Cirstea, locul 27 WTA si cap de serie numarul 26, s-a calificat, luni, in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells, dupa ce a invins-o, cu scorul de 5-7, 6-1, 6-0, pe rusoaica Anna Kalinskaia, locul 90 WTA, prezenta pe tablul principal ca […] Articolul SORANA…

- BNP Paribas Open, intrecere de categoria WTA 1000, e una in care constanteanca s-a descurcat mai mereu bine. Si in acest an, „Simo“ poate transforma participarea la aceasta competitie intr-un veritabil vis californian. Deocamdata insa, inceputul a fost cu ceva emotii!

- Simos Roumpoulakou este de parere ca formația sa, Chindia, va face carțile in play-out, nu va fi la retrogradare, albanezul crescut la Atena comparand viața din tara noastra cu cea din Grecia. Chindia este echipa care da goluri foarte puține, cele mai puține din Liga 1, dar are și una dintre cele mai…