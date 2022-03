Stiri pe aceeasi tema

- Perechea Irina Begu / Monica Niculescu (Romania) s-a calificat in sferturile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California, SUA), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 8.584.055 de dolari. In optimi, cele doua romance…

- Simona Halep și Sorana Cirstea se intalnesc in optimile Indian Wells. Cele doua jucatoare din Romania și-au asigurat prezența in turul 4 al competiției WTA 1000 din California. Așa se face ca Halep și Cirstea se vor afla fața in fața. in primul meci direct dupa 12 ani. Aflate intr-o rivalitate de la…

- Simona Halep scapa cu bine de turul secund la Indian Wells și o invinge pe Ekaterina Alexandrova cu 6-2, 4-6, 6-2! Romanca a suferit pentru victorie, dar susținerea fanilor din tribune a ajutat-o sa-și recapete concentrarea in setul al treilea. Sportiva noastra a converitt a doua minge de meci, dupa…

- Simona revine pe teren in Dubai, dupa un Australian Open dezamagitor, la finalul caruia si-a concediat antrenorii. In Emirate, constanteanca vrea sa vada cum se va descurca, fara un tehnician in staff.

- Dezamagire. Pentru ca așteptam altceva de la Simona in fața tenacei Alize Cornet și pentru ca Sorana nu a profitat de o Iga Swiatek departe totuși de forma care a dus-o spre titlul de la Roland Garros Este 5 dimineața in Romania, orașul doarme. Este Ziua Unirii Principatelor și lumea buna are liber.…

- Romancele au debutat pe tablourile principale de la Melbourne, la Summer Set 1 și Summer Set 2, in dimineața zilei de 4 ianuarie, in direct la Digi Sport 2.Jucatoarea noastra n-a stat la discuții cu rusoaica Varvara Gracheva (21 de ani, 77 WTA), pe care a invins-o dupa doar 49 […] Articolul SORANA CIRSTEA…

- Presedintele interimar al Federatiei Romane de Tenis, George Cosac, a declarat ca Romania poate fi printre favorite la caștigarea Billie Jean King Cup 2022, odata cu revenirea Simonei Halep și Soranei Cirstea.Billie Jean King Cup, fosta FedCup, este o competiție transmisa in direct pe Digi Sport. Rusia…

- Simona Halep se menține pe locul 20 WTA, cu 2.576 de puncte, in clasamentul WTA publicat luni. Aceasta este cea mai slaba clasare pentru cea mai buna jucatoare de tenis din Romania la sfarșit de sezon din 2012, cand a fost pe locul 37. Anul 2013 a fost ultimul, pana […] Articolul SORANA CIRSTEA INCHEIE…