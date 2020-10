Stiri pe aceeasi tema

- Dupa victoria din turul II cu Irina Begu (72 WTA), Simona a prefatat meciul din urmatoarea faza (vineri, nu mai devreme de ora 14.00), cu Amanda Anisimova (SUA, 19 ani, 29 WTA), si a vorbit despre ce se intampla la Roland Garros, in acest an.

- Tragerea la sorți de la Paris a avut pregatita o surpriza pentru publicul din România, Simona Halep și Irina Camelia Begu urmând sa se întâlneasca în turul al doilea de la Roland Garros. Ce spune Irina despre meciul cu Simona"Cu siguranța va fi un meci…

- Specialistul pe tenis al Eurosport, televiziunea care transmite turneul de la Roland Garros in Romania, Mats Wilander a vorbit despre sportivele pe care le considera favorite la castigarea ultimului Grand Slam al anului.

- Aflate in vigoare in zona capitalei Copenhaga, restrictiile antiepidemice vor fi extinse pe tot teritoriul Danemarcei. Autoritațile din aceasta țara vor impune masuri suplimentare, in urma unei cresteri semnificative a numarului de infectari cu COVID-19, transmite dpa, citata de Agerpres.Restaurantele,…

- Cristian Tudor Popescu a analizat primul meci al fostului lider mondial de dupa pandemie si si-a expus punctul de vedere privind eventuala plecare a lui Halep la New York pentru urmatorul Grand Slam (31 august - 13 septembrie).

- Președintele Consiliului Național ALDE, Norica Nicolai, a declarat vineri, la RFI, ca alegerile locale ar trebui amanate, daca bilanțul COVID-19 ramane ridicat. Nicolai este de parere ca in actualele condiții campania electorala nu se poate desfașura.

