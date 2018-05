Halep a umilit-o pe Osaka!

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, liderul mondial, s-a calificat in turul secund a turneului de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.685.828 euro, dupa ce a invins-o pe rusoaica Ekaterina Makarova, cu 6-1, 6-0. Simona Halep a trecut de Makarova, jucatoare in varsta de 29 de ani și numarul 32…

- Jucatoarea japoneza de tenis, Naomi Osaka, a fost eliminata vineri in turul al doilea al turneului WTA Premier de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, fiind invinsa in doua seturi, 6-4, 6-2, de ucraineanca Elina Svitolina, numarul 4 mondial.Osaka (20 ani), locul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, si-a asigurat fanii ca s-a recuperat dupa probleme pe care le-a avut la piciorul drept si care au obligat-o sa se retraga de la Doha, luna trecuta, dar acum se simte pregatita sa debuteze la competitia din Florida, care va fi una foarte dificila. Halep,…

- Jucatoarea de tenis din Romania, Simona Halep si-a marit avansul in fruntea clasamentului mondial al jucatoarelor profesioniste (WTA), dat publicitatii ieri, dupa semifinala jucata la Indian Wells (California), turneu dotat cu premii totale in valoare de 7.972.535 dolari, care i-a revenit in cele din…

- Jucatoarea japoneza Naomi Osaka, locul 44 WTA, a dezvaluit ca nu se astepta sa o invinga pe Simona Halep atat de clar, scor 6-3, 6-0, si a explicat cum a reusit sa obtina acest succes. "Am incercat sa imi pun in aplicare planul de joc. Sa intalnesc pe cineva atat de bun ca Simona si sa inving cu un…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. Ea a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-0.Osaka a obtinut astfel prima…

- Pentru un loc in finala turneului de categorie "Premier Mandatory", Simona Halep (1 WTA) se va duela cu Naomi Osaka (44 WTA). Jucatoarea din Japonia a eliminat-o in sferturi pe Karolina Pliskova (Cehia), cap de serie numarul 5.

- Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat ca are tot respectul pentru Caroline Dolehide, pe care a invins-o greu, duminica, in turul al treilea la Indian Wells. Declarația Simonei Halep a venmit dupa un incoident neplacut petrecut pe teren. Caroline a jucat extrem de agresiv și a lovit-o puternic…