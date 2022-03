Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani, locul 26 WTA) a fost invinsa de Iga Swiatek (20 de ani, 4 WTA), scor 6-7(6), 4-6, in prima semifinala WTA a turneului de la Indian Wells! Mai jos, prima reacție a polonezei de la final. Iga Swiatek a inceput competiția de la Indian Wells pe locul 4 WTA, dar de saptamana viitoare…

